ФОТО: Водителей в Карелии предупреждают о смертельно опасной дороге

В соцсетях водителей предупреждают об опасной для жизни дороге Пелтола – Вятиккя, которая расположена в Лахденпохском районе Карелии.

"Эта дорога является главной дорогой для туристов к жемчужине Лахденпохского района - к острову Койонсаари. На выходных дачники и просто отдыхающие едут в поселок Вятиккя и на о. Койонсаари. И будут ехать всю ночь, в темноте очень трудно рассмотреть данный размыв на дороге.

Были поставлены в известность сотрудники ГИБДД, но дорога не перекрыта. Друзья, жители и гости Лахденпохского района, будьте внимательней на дороге!" - рассказал местный житель.