ФОТО: Жителей Петрозаводска затопило в собственном доме

Жители деревянного дома не могут выйти из своих квартир, поскольку здание затоплено.

Жители Соломенного жалуются на потоп. Два дома в микрорайоне оказались окружены водой. Об этом сообщает паблик "Живой Петрозаводск" в соцсети "Вконтакте".

"Вот в таком состоянии находятся подъезды 2 и 3 дома на улице Логмозерская, 11. Чтобы выйти на улицу, нужны сапоги",- пишут хозяева квартир в Сети.