ФОТО: Жители Петрозаводска несут цветы к памятнику Ленину

В Петрозаводске в 149-ю годовщину со дня рождения В.И. Ленина активисты КПРФ, сторонники партии и обычные горожане принесли цветы к памятнику революционеру и основателю советского государства.

На площади Ленина 22 апреля несколько десятков человек – представителей КПРФ, сторонников партии и обычных горожан возложили цветы к памятнику Ленину.

Люди несут цветы на протяжении всего дня.