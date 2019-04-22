ФОТО: Жители Петрозаводска несут цветы к памятнику Ленину

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В Петрозаводске в 149-ю годовщину со дня рождения В.И. Ленина активисты КПРФ, сторонники партии и обычные горожане принесли цветы к памятнику революционеру и основателю советского государства.
На площади Ленина 22 апреля несколько десятков человек – представителей КПРФ, сторонников партии и обычных горожан возложили цветы к памятнику Ленину.
Люди несут цветы на протяжении всего дня.
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