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Новости. Общество
15:43, 22 Апреля 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ФОТО: Жители Петрозаводска несут цветы к памятнику Ленину

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В Петрозаводске в 149-ю годовщину со дня рождения В.И. Ленина активисты КПРФ, сторонники партии и обычные горожане принесли цветы к памятнику революционеру и основателю советского государства.

На площади Ленина 22 апреля несколько десятков человек – представителей КПРФ, сторонников партии и обычных горожан возложили цветы к памятнику Ленину.

Люди несут цветы на протяжении всего дня. 

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-04-22 15:54:25
Ужасный человек, но в чём-то он даже достоин своего рода уважения. Практически один уничтожил одну из величайших мировых империй - Российскую, нынешним террористам такие преступления могут только сниться.
Мизантроп
2019-04-22 16:33:39
Неравнодушный, Уничтожил Ники Кровавый под сурдинку немки Алекс с попом Распутиным! Хотя такой же немец и был, ничего святого, ... . Большевики во главе с Лениным собрали. "Брестский мир" изучают во всем мире, как вершину дипломатии. Это тебе не ХПП, хе-хе-хе.. Учи историю, лапоть!)))
Горожанин
2019-04-22 16:29:31
Неравнодушный, историю изучать не пробовал?! Про план ГОЭЛРО хотя бы слышал? Про то, что в "величайшей империи" 90% населения было безграмотным?! Пора бы уже перестать повторять тупые агитки из 90, сочиненные идеологами вашингтонского обкома
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