ФОТО: Жители Питкяранты вышли к мэрии с бутафорскими вилами ради детей

В Карелии нетипично отметили День защитника Отечества – жители Питкяранты провели "Немитинг", посвященный бездействию властей.

Около 30 активных горожан вышли сегодня к зданию местной администрации с бумажными вилами, топорами, серпами и молотами. В руках участников акции "#Неминтинг" плакаты и картонки с изображением ушей и глаз. Люди хотели, чтобы власти их услышали и увидели.

По мнению горожан, большинство из которых пришли к мэрии с колясками, в День защитника Отечества нужно защищать свою родину - Питкяранту. Город погряз в коммунальных и социальных проблемах. Людей беспокоит, что Питкяранта не чистится от снега. Мамочки с колясками застревают в сугробах. Горожане хотят, чтобы в Питкяранте открылся дом культуры, а также чтобы у детей появилась возможность заниматься спортом. После ремонта стадион превратился в небольшую спортивную площадку без беговых дорожек. Об этом говорил на "Немитинге" чемпион по легкой атлетике Марсель Макаров.

По словам участников акции, цель у них одна – их дети должны жить в Питкяранте, город должен развиваться.

"Экстримизму – нет, оптимизму да!" - отметили участники "Неминтинга".

За порядком на акции следили сотрудники полиции.