ФОТО: Звезда "Кухни" – из одежды только укулеле

Горячий снимок актрисы быстро собрал 40 тысяч просмотров.

Российские звезды регулярно выкладывают в соцсети свои откровенные снимки, на многих из них интимные части тела игриво прикрыты разными предметами. Недавно 32-летняя модель Ирина Шейк опубликовала фото топлес, а уж балерина Анастасия Волочкова радует поклонников своими откровенными фото постоянно.

На днях откровенным кадром поделилась и 31-летняя актриса Мария Горбань ("Гадкий утёнок", "Игра", "Доктор Тырса", "Братья по обмену", телесериалы "Реальные пацаны", "Кухня"), отдыхающая на Бали, рассказывает "Лайф". На снимке звезда сериала "Кухня" позирует полностью обнаженной, держа в руках гитару укулеле, едва прикрывающую грудь. Из одежды на девушке также присутствует лишь шляпа и массивные серьги.

"Мексикана мама!" - так назвала горячий снимок Мария в Инстаграме. Фото набрало почти 40 тысяч просмотров и более 200 комментариев. " Да... раньше люди боялись остаться с голой ж…, а теперь голая ж... - путь к успеху..." – написал один из комментаторов.

Первым мужем актрисы был игрок "Локомотива" Ян Дюрица. Ян и Мария расстались в 2011 году. В настоящее время актриса замужем за Олегом Филатовым. Сейчас пара воспитывает маленькую дочь Стефанию.