Фотобизнес получит право на господдержку во время эпидемии в Карелии

Оперативный штаб по экономике, которые разрабатывает меры господдержки бизнеса в период эпидемии, решил включить фотоателье и предпринимателей-фотографов в перечень пострадавших от ограничительных мер.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова, по чей инициативе было принято такое решние.

"Фотоателье, частные фотографы не нашли себя ни в федеральном ни в региональном перечне, а это означает, что на эту деятельность не распространяются специальные меры поддержки", - рассказала Гнетова. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".