Фотограф из Карелии поведал о главной ценности севера

Илья Тимин рассказал о том, что можно понять на льду посреди огромного озера.

Известный карельский фотограф Илья Тимин на своей странице в соцсети рассказал о северной зиме и о том, что составляет главную ценность морозного края.

«Зима на севере — суровое время. Однако, традиция, увлечения, работа — заставляют людей севера жить в постоянном движении. Иногда в очень непростых условиях — мороз, ветер, колючая метель, хмурь и сумерки. Но всегда на всех маршрутах каждый человек знает — есть те, кто придет на помощь и не оставит в беде проходя мимо. Самая ценность севера — это те люди, которые здесь живут», — написал фотограф и путешественник.

Как подчеркнул Илья Тимин, дикая природа и север сближают людей. Незнакомцы на огромном удалении от берегов и своего дома оказываются близкими и открытыми, как закадычные друзья.

«Человек севера — источник бесконечных историй об удачах или провалах. О том, как год назад снегоход ушел на дно в трещину по центру озера или удалось поймать 13 налимов с одной лунки за пару часов. Истории о гигантских рыбах, где доля правды делит истину с фантазией. Все это обмен опытом, который позволяет создать коллективные знания, позволяющие успешно пройти каждому индивидуально свой северный путь», — подытожил фотограф.