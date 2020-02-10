Фотограф Петрозаводска организовал виртуальный тур по "Гиперборее-2020" (ФОТО)

Те, кто не успел посмотреть скульптуры "Гипербореи-2020", могут увидеть их на виртуальных фото, созданных Николаем Смирновым.

В столице Карелии 8 февраля состоялся главный день "Гипербореи-2020". Тысячи гостей и участников праздника приняли участие в мастер-классах, играх, соревнованиях, посмотрели концерты, карнавальное шествие и отведали ухи.

Главным событием фестиваля, конечно, стали 30 скульптур из снега и льда, созданных командами из Петрозаводска, Кондопоги, Олонца, Костомукши, Архангельска, Мурманска, Санкт-Петербурга, Королёва, Красноярска, Вологодской, Владимирской, Московской областей, Удмуртии, Казахстана, Узбекистана, Финляндии, Республики Беларусь.

В финали праздника жюри выбрало лучшие работы. Мастера получили призы, а гости фестиваля возможность любоваться шедеврами.

На следующий день после завершения "Гипербореи-2020" в Петрозаводск пришло потепление, скульптуры начали таять и разрушаться. Во избежание несчастных случаев и для безопасности власти города приняли решение снести работы мастеров.

Так, 10 февраля экскаватор сравнял с землей шедевры "Гипербореи-2020".

Как отметил фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов, многие пришли на набережную, чтобы посмотреть скульптуры, а там уже работал трактор, поэтому люди уходили расстроенные.

Для тех, кто не успел посмотреть скульптуры, Николай Смирнов создал виртуальный тур по "Гиперборее-2020".

"Заходите, смотрите, крутите, вертите", - приглашает фотограф.