Экскаватор прошелся по ледовым скульптурам в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

Под снос пошли "Музыка ветра", "Сладкая работа", "ледяные девочки" и другие ледовые и снежные скульптуры, созданные в столице Карелии участниками фестиваля "Гиперборея-2020".

Напомним, решение о демонтаже скульптур было принято в связи с угрозой горожанам – из-за оттепели фигуры стали небезопасны. Творения скульпторов из снега и льда начали таять и разрушаться в воскресенье, на следующий день после объявления победителей конкурса и большого праздника на набережной Петрозаводска.

Первой не выдержала февральского потепления ледовая скульптура "Сладкая работа", где изо льда были созданы соты и летящая пчела.

Также растаяли руки у ледяных девочек – скульптура с символичным и актуальным названием "Под дождем".

Сегодня вечером после 19.00 все 30 композиций, созданные командами из Петрозаводска, Кондопоги, Олонца, Костомукши, Архангельска, Мурманска, Санкт-Петербурга, Королёва, Красноярска, Вологодской, Владимирской, Московской областей, Удмуртии, Казахстана, Узбекистана, Финляндии, Республики Беларусь, пошли под снос. Экскаватор разрушил тающие фигуры к сожалению горожан, не успевших на праздник.

Международный зимний фестиваль "Гиперборея-2020" завершился в субботу. Гостей и участников праздника ждали мастер-классы, игры, соревнования, концерты, карнавальное шествие.

Завершился фестиваль церемонией награждения мастеров, выступлением в 19.00 группы "Отпетые мошенники" и фейерверком.