Определены победители "Гипербореи-2020" в Карелии (ФОТО)

Итоги международного конкурса снежных и ледовых скульптур были подведены 8 февраля на торжественной церемонии закрытия зимнего фестиваля, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Гиперборейский вернисаж в этом году составлен из 30 композиций.

Свои работы на суд компетентного жюри представили команды из Петрозаводска, Кондопоги, Олонца, Костомукши, Архангельска, Мурманска, Санкт-Петербурга, Королёва, Красноярска, Вологодской, Владимирской, Московской областей, Удмуртии, Казахстана, Узбекистана, Финляндии, Республики Беларусь.

В номинации "Снежная скульптура – малый куб" лучшими признаны:

- I место – "Космос нас любит" (Гетьман Мария, Кукуи Шансель Франсин, Чернявская Дарья – Мурманск);

- II место – "Про100Карелия" (Федорова Елизавета, Ивдина Кристина, Куликов Михаил – Петрозаводск);

- III место – "Будущий чемпион Карелии" (Рутковская Полина, Позднякова Варвара – Петрозаводск).





В номинации "Снежная скульптура – большой куб" призовые места заняли:

- I место – "Солнечный лось" (Соловатова Мария, Брюханов Лев – Ижевск, Республика Удмуртия, Богородское, Московская область).

- II место – "Матти-весельчак" (Смородинов Дмитрий, Ларионов Станислав, Кизимов Севастьян – Богородское, Московская область).

- III место – "100-летие Республики Карелия" (Мишанин Илья, Синицын Дмитрий – Москва).





По традиции в номинации "Ледовая скульптура" лучшие работы выбирает не только жюри конкурса, специальный приз в этом году учреждают также глава Петрозаводска Ирина Мирошник и хозяин праздника – бог северного ветра Борей.

- I место – "Сладкая работа" (Цветков Алексей, Соловов Сергей, Цветков Святослав – Кондопога, Петрозаводск);

- II место – "Чудо-юдо рыба кит" (Лебедев Алексей, Белая Надежда, Белый Александр – Санкт-Петербург, Петрозаводск);

- III место – "Музыка ветра" (Поташев Сергей, Евтифеев Фёдор – Архангельск, Петрозаводск).





Специальный приз главы Петрозаводского получила ледовая скульптура "Сладкая работа" (Цветков Алексей, Соловов Сергей – Кондопога, Петрозаводск).

Специальный приз Борея вручён команде, которая создала композицию "Под дождём" (Петров Андрей, Петров Сергей, Ганичев Андрей – Олонец, Петрозаводск).

"Гиперборея-2020" в минутном ролике здесь.