Скульптуры "Гипербореи-2020" в Петрозаводске начали разрушаться (ФОТО)

Из-за теплой погоды снежные и ледовые скульптуры, созданные мастерами "Гипербореи-2020", начали разрушаться.
В минувшую субботу, 8 февраля, в Петрозаводске прошел главный день международного фестиваля "Гиперборея-2020".
Гиперборейский вернисаж в этом году был составлен из 30 композиций.
Свои работы на суд жюри и зрителей представили команды из Петрозаводска, Кондопоги, Олонца, Костомукши, Архангельска, Мурманска, Санкт-Петербурга, Королёва, Красноярска, Вологодской, Владимирской, Московской областей, Удмуртии, Казахстана, Узбекистана, Финляндии, Республики Беларусь.
Ледовые и снежные скульптуры были подсвечены лампами и новогодними консолями. Все сверкало и радовало глаз. Погода, на удивление, в дни фестиваля установилась зимняя, что позволило мастерам создать шедевры из снега и льда.
Огромное количество петрозаводчан и гостей города стали участниками фестиваля и смогли увидеть работы скульпторов.
В воскресенье 9 февраля в столице Карелии потеплело, и температура повысилась до положительных отметок. В результате ледовые и снежные фигуры стали таять и разрушаться.
Первой не выдержала февральского потепления ледовая скульптура "Сладкая радость", где изо льда были созданы соты и летящая пчела.
Также растаяли руки у ледяных девочек – скульптура с символичным и актуальным названием "Под дождем".
Снежные скульптуры также начали деформироваться.
Напомним, 8 февраля, в главный день "Гипербореи-2020" горожане и гости столицы Карелии приняли участие в фестивале "ScandiKarjala. Легенды Гипербореи". Для любителей скандинавской ходьбы из Карелии, Санкт-Петербурга, Вологды, Мурманска, Череповца, Финляндии были подготовлены две дистанции в 4 и 8 км по набережной Онежского озера.
По традиции на площадке у ротонды прошла "Зимняя Калакунда", где гостей угостили рыбным супом Лохикейтто.
В квартале исторической застройки Петрозаводска музей "Кижи" прошел зимний праздник "Арт-зима в Старом городе", темой которого станут "Северные узоры".
В карнавальном шествии "100 символов Карелии" приняли участие более двух тысяч человек.
Лучших скульпторов "Гипербореи-2020" наградили.
А завершилось все праздничным концертом и фейерверком.
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