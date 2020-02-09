Скульптуры "Гипербореи-2020" в Петрозаводске начали разрушаться (ФОТО)

Из-за теплой погоды снежные и ледовые скульптуры, созданные мастерами "Гипербореи-2020", начали разрушаться.

В минувшую субботу, 8 февраля, в Петрозаводске прошел главный день международного фестиваля "Гиперборея-2020".

Гиперборейский вернисаж в этом году был составлен из 30 композиций.

Свои работы на суд жюри и зрителей представили команды из Петрозаводска, Кондопоги, Олонца, Костомукши, Архангельска, Мурманска, Санкт-Петербурга, Королёва, Красноярска, Вологодской, Владимирской, Московской областей, Удмуртии, Казахстана, Узбекистана, Финляндии, Республики Беларусь.

Ледовые и снежные скульптуры были подсвечены лампами и новогодними консолями. Все сверкало и радовало глаз. Погода, на удивление, в дни фестиваля установилась зимняя, что позволило мастерам создать шедевры из снега и льда.

Огромное количество петрозаводчан и гостей города стали участниками фестиваля и смогли увидеть работы скульпторов.

В воскресенье 9 февраля в столице Карелии потеплело, и температура повысилась до положительных отметок. В результате ледовые и снежные фигуры стали таять и разрушаться.





Первой не выдержала февральского потепления ледовая скульптура "Сладкая радость", где изо льда были созданы соты и летящая пчела.

Также растаяли руки у ледяных девочек – скульптура с символичным и актуальным названием "Под дождем".





Снежные скульптуры также начали деформироваться.

Напомним, 8 февраля, в главный день "Гипербореи-2020" горожане и гости столицы Карелии приняли участие в фестивале "ScandiKarjala. Легенды Гипербореи". Для любителей скандинавской ходьбы из Карелии, Санкт-Петербурга, Вологды, Мурманска, Череповца, Финляндии были подготовлены две дистанции в 4 и 8 км по набережной Онежского озера.

По традиции на площадке у ротонды прошла "Зимняя Калакунда", где гостей угостили рыбным супом Лохикейтто.

В квартале исторической застройки Петрозаводска музей "Кижи" прошел зимний праздник "Арт-зима в Старом городе", темой которого станут "Северные узоры".

В карнавальном шествии "100 символов Карелии" приняли участие более двух тысяч человек.

Лучших скульпторов "Гипербореи-2020" наградили.

А завершилось все праздничным концертом и фейерверком.