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"Гиперборея-2020" в Петрозаводске завершилась праздничным салютом (ФОТО И ВИДЕО)

Новости. Общество
10:00, 09 Февраля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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В субботу завершился международный зимний фестиваль "Гиперборея-2020" с конкурсами, хороводами, "зимней калакундой", концертом, карнавальным шествием и фейерверком.

Горожане и гости столицы Карелии приняли участие в  фестивале "ScandiKarjala. Легенды Гипербореи". Для любителей скандинавской ходьбы из Карелии, Санкт-Петербурга, Вологды, Мурманска, Череповца, Финляндии были подготовлены две дистанции в 4 и 8 км по набережной Онежского озера.

По традиции на площадке у ротонды прошла "Зимняя Калакунда", где гостей угостили рыбным супом Лохикейтто.

В квартале исторической застройки Петрозаводска музей "Кижи" прошел зимний праздник "Арт-зима в Старом городе", темой которого станут "Северные узоры".

В карнавальном шествии "100 символов Карелии" приняли участие более двух тысяч человек. 

Лучших скульпторов "Гипербореи-2020" наградили.

А завершилось все праздничным концертом и фейерверком.

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Комментарии

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Джуманский
2020-02-09 10:27:25
Хорошо организовали. Молодцы.
Гость
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