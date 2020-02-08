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Карнавальное шествие прошло в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
17:57, 08 Февраля 2020
фото: администрация Петрозаводска
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В карнавальном шествие "100 символов Карелии" приняли участие более двух тысяч человек, сообщили в администрации Петрозаводска.

Карнавальное шествие "100 символов Карелии", посвящённое юбилею республики, проследовало по центральным улицам Петрозаводска. Участие в нем приняли более двух тысяч человек: представители учебных заведений карельской столицы и районов республики.

Собравшихся приветствовали Петр Первый, Дед Мороз из Великого Устюга и Глава Петрозаводска Ирина Мирошник.


администрация Петрозаводска

Во главе колонны на ретроавтомобиле ехал Дед Мороз из Великого Устюга. В шествии также приняли участие четыре декорированные машины.

Герои шествия Пётр и Балакирев заняли свои места на платформе "Петрозаводск", украшенной огромной шестерней.

На платформе "Природа Карелии" был размещен гигантский лось у скалы, а на платформе "Кантеле" был расположен музыкальный инструмент огромных размеров. Платформу "Кижи" представили лодкой-кижанкой с рыбаком.

Призы победителям на центральной сцене "Гипербореи" вручила глава Петрозаводска Ирина Мирошник. Гран-при завоевала команда Кондопоги и школы № 8 города Кондопога. Участники удивили гостей праздника своим выступлением и красивыми нарядами.

В числе победителей также: Петровский дворец, Университетский лицей, Петрозаводский педагогический колледж, Ломоносовская гимназия, школа №35, Петрозаводский автотранспортный техникум, команда Петрозаводской детской школы искусств им. М. А. Балакирева и Детской музыкальной школы № 1 им. Г. Синисало.

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