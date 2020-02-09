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"Гиперборея-2020" прогремела на весь Петрозаводск (ФОТО)

Новости. Общество
07:25, 10 Февраля 2020
фото: Николай Смирнов/Столица на Онего
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В субботу, 8 февраля, завершился международный зимний фестиваль "Гиперборея-2020".

На "Гиперборее" были организованы мастер-классы по игре кюккя. У ротонды прошла "Зимняя Калакунда", где гостей угостили рыбным супом Лохикейтто. В квартале исторической застройки Петрозаводска музей "Кижи" провел зимний праздник "Арт-зима в Старом городе".

Большое театрализованное представление "Здесь оживают легенды" прошло на центральной площадке в створе проспекта Ленина. В нем приняли участие Дед Мороз из Великого Устюга, Северный ветер Борей, карельский снежный человек "Лапси" и гномы.

В карнавальном шествии приняли участие более двух тысяч человек.

Завершился праздник церемонией награждения мастеров, выступлением в 19.00 группы "Отпетые мошенники" и фейерверком.

Смотрите, как жители Карелии отпраздновали "Гиперборею-2020" в нашем фоторепортаже

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