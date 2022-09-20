Фотограф запечатлел «шкваловый ворот» у Белого моря на севере Карелии

Путешественник и фотограф Петр Косых из Санкт-Петербурга «поймал» в объектив фотоаппарата редкое природное явление.

Очередной шедевр из серии «самые запоминающиеся работы» выложил фотограф Петр Косых на своей странице в соцсети. Питерский фотохудожник, забравшись на север к Белому морю, запечатлел «Шкваловый ворот».

«Красивые закаты я ещё поснимаю, но этот подарок природы и пойманный момент, определённо, запомнится надолго. Отрадно и то, что в почти полной, неожиданно образовавшейся темноте, я не только смог поймать это чудо, именуемое шкваловым воротом, в объектив (пусть с рук и на высоких значениях iso - фотографы поймут), но и скомпоновать из нескольких кривых линий целостной панорамный сюжет», - пишет Петр Косых.

Как отметил фотограф, шкваловый ворот - это вид облачности в виде своеобразного облачного вала, который формируется на границе атмосферных фронтов, всегда на переднем крае грозы.