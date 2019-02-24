Фотошоп сделал Филиппа Киркорова похожим на женщину

Поп-король переборщил с ретушью на поздравительном фото.

Поклонники были удивлены новой фотографией, которую Филипп Киркоров опубликовал на своей странице в Instagram, пишет "Узнайвсе".

Он решил поздравить своих подписчиков с первым в году гендерным праздником, 23 февраля, и выбрал для этого фото в фантазийном воинском облачении.

На снимке Филипп снят в доспехах и шлеме с высоким плюмажем из перьев. Однако если к перьям, стразам и общей пышности образа Филиппа Бедросовича все давно привыкли, то количество макияжа на его лице оказалось непривычным.

То ли Киркорова слишком густо накрасили для фотосессии, то ли на постпродакшне слишком переборщили с ретушью, но выглядит Филипп на этом снимке похожим на женщину, пишет "Узнайвсе".

Некоторые рассмотрели в нем сходство с актрисой Алиссой Милано, звездой сериала "Зачарованные".