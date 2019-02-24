Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
20:40, 24 Февраля 2019
фото: © РИА Новости / Владимир Песня; Пятый канал

Фотошоп сделал Филиппа Киркорова похожим на женщину

Загрузка...

Поп-король переборщил с ретушью на поздравительном фото.

Поклонники были удивлены новой фотографией, которую Филипп Киркоров опубликовал на своей странице в Instagram, пишет "Узнайвсе".

Он решил поздравить своих подписчиков с первым в году гендерным праздником, 23 февраля, и выбрал для этого фото в фантазийном воинском облачении.

На снимке Филипп снят в доспехах и шлеме с высоким плюмажем из перьев. Однако если к перьям, стразам и общей пышности образа Филиппа Бедросовича все давно привыкли, то количество макияжа на его лице оказалось непривычным.

То ли Киркорова слишком густо накрасили для фотосессии, то ли на постпродакшне слишком переборщили с ретушью, но выглядит Филипп на этом снимке похожим на женщину, пишет "Узнайвсе".

Некоторые рассмотрели в нем сходство с актрисой Алиссой Милано, звездой сериала "Зачарованные".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.02.2019, 13:57
ФОТО: Новый гипермаркет открылся в Петрозаводске
18.02.2019, 09:35
Два года Парфенчикова: успехи и неудачи
23.02.2019, 12:07
ФОТО: В страшном ДТП на трассе в Карелии погибли двое взрослых и один ребенок
19.02.2019, 13:54
"Не дай бог взрыв…"
19.02.2019, 11:29
ВИДЕО: Появились кадры с места страшной аварии в Карелии, где машину разорвало на части
24.02.2019, 08:45
Стало известно, кто погиб в страшном ДТП под Крошнозеро

Аналитика

20.02.2019 15:05
Политкухня
Новый социализм 17
Президентское Послание-2019 – попытка вложить новое экономическое содержание в классическую, считавшуюся устаревшей военно-политическую форму. Ну, а что мы хотели в чётвертый срок Владимира Путина?
"Не дай бог взрыв…" 3
19.02.2019 13:54
"Зарядка" на будущее 4
19.02.2019 13:24
Картонный иммунитет 28
18.02.2019 10:55
Два года Парфенчикова: успехи и неудачи 18
18.02.2019 09:35
Вся аналитика

Чтиво

22.02.2019 13:49
Личное мнение
"Было бы здорово, чтобы книга вышла вместе со стелой" 4
В столице Карелии на презентации книги "Воинская слава Петрозаводска" вспомнили о том, что стела в честь присвоения городу почетного статуса до сих пор не установлена. 
Журналист стал "угрозой национальной безопасности"
21.02.2019 12:21
"Протесты людей закрытие школ не остановят" 3
18.02.2019 11:43
"Я хочу жить" 5
12.02.2019 12:09
архив чтиво

Медиа

"Карелиянапрокат"
22.02.2019 15:10
все фото и видео

Опрос

Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»