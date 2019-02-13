ФСБ нагрянула в офис компании, которая строила перинатальный центр в Петрозаводске

Сотрудники ФСБ в среду пришли в офис питерской компании "СМУ-303" на улице Нахимова, 26А для проведения оперативно-следственных мероприятий.

Об этом 78.ru сообщили в пресс-службе ФСБ. При этом суть мероприятий не раскрывается. Не исключено, что визит сотрудников ФСБ связан с деятельностью генерального директора "СМУ-303" Виктора Мусихина, которого обвиняли в невыплате зарплат работникам более чем на 25 млн рублей. В июле задолженность была полностью погашена, а Мусихина освободили от уголовной ответственности. В итоге Мусихину назначили штраф в размере 250 тысяч рублей.

Ещё в одном уголовном деле по статье фигурировали неустановленные лица из числа руководства "СМУ-303". По версии следствия, с начала 2017 по середину 2018 года они организовали расчёты с контрагентами через сторонние юридически лица и таким образом избежали списания налоговой задолженности на 23 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в 2018 году властям Карели поступали жалобы от работников ЗАО "СМУ-303" на невыплату зарплаты. ЗАО "СМУ-303" вело строительство перинатального центра в Петрозаводске. Из заявления трудового коллектива следовало, что официальная часть зарплаты составляла менее 50 процентов от всех выплат, большая часть выплачивалась неофициально.