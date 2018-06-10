ФСБ вводит новые требования при приеме на работу

Федеральная служба безопасности России расширяет перечень сведений, которые должны предоставлять кандидаты на работу в органах ФСБ, они должны будут, в частности, сообщать о возбуждении уголовных дел в отношении своих близких родственников.

Как пишет РИА Новости, соответствующий проект приказа директора ФСБ опубликован в воскресенье на официальном портале проектов нормативных актов. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, документ подготовлен в целях повышения эффективности обеспечения собственной безопасности ФСБ и предусматривает расширение перечня информации, представляемой кандидатами.

Проектом приказа устанавливается обязанность кандидата сообщать о фактах возбуждения уголовного дела в отношении его супруги (супруга) и близких родственников, а также возникновения у него, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей права пользования, владения или распоряжения легковыми автомобилями, автобусами, грузовиками, подлежащими государственной регистрации водными и воздушными транспортными средствами.