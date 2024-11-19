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Актер из «Глухаря» упорно хотел отдать деньги мошенникам

Новости. Общество
07:40, 22 Ноября 2024
фото: © Oulaphone / Adobe Stock

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Сотрудники банков два раза остановили актера, но на третий раз повезло мошенникам.

Актёр из сериала «Глухарь» Николай Трифилов два дня пытался снять 5,8 млн рублей. Первые два раза на помощь пришли сотрудники банков и не допустили снятия средств. Однако мужчина упорно шел до конца, и на третий раз мошенники получили деньги, сообщает телеграм-канал Mash.

Сначала злоумышленники от лица Почты России попросили назвать код из смс для подтверждения личности, чтобы Трифилов мог получит заказное письмо. Таким образом они взломали госуслуги, но мужчина вовремя отреагировал и поменял пароль. Последующие два звонка снова не увенчались успехом у мошенников.

Через три дня представили уже сотрудниками «ФСБ». Предложили перевести деньги на «безопасный счет» из-за взлома банка и донатов В. У. Николай поверил, пошел в банк, где сотрудники остановили актера. На следующий день такая же ситуация произошла в другом отделении банка. Но с третьей попытки мужчина все же снял больше 5 млн рублей, которые передал «сотруднику ФСБ».

После передачи денег актер опомнился и написал заявление в полицию.

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