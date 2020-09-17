ФСБ завело дело на петрозаводчанку, призывавшую к экстремизму

Возбуждено уголовное дело в отношении петрозаводчанки за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, сообщили в УФСБ России по Республике Карелия.

Установлено, что горожанка, используя свой аккаунт социальной сети "ВКонтакте", разместила на страницах различных региональных и федеральных интернет-сообществ комментарии и тексты, содержащие призывы к осуществлению агрессивных, враждебных и насильственных действий по отношению к ряду национальностей.



Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее житель Карелии получил судимость за экстремизм в Сети.