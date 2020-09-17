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ФСБ завело дело на петрозаводчанку, призывавшую к экстремизму

Новости. Криминал
18:40, 18 Сентября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников
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Возбуждено уголовное дело в отношении петрозаводчанки за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, сообщили в УФСБ России по Республике Карелия.

Установлено, что горожанка, используя свой аккаунт социальной сети "ВКонтакте", разместила на страницах различных региональных и федеральных интернет-сообществ комментарии и тексты, содержащие призывы к осуществлению агрессивных, враждебных и насильственных действий по отношению к ряду национальностей.

Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее житель Карелии получил судимость за экстремизм в Сети.

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Комментарии

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новый
2020-09-18 18:55:08
То-то я смотрю, что агрикалчнутая шелупонь зашхерилась :)
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