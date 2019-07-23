Футболисты из Петрозаводска стали победителями международного турнира в Финляндии

Воспитанники спортивной школы №7 взяли "Кубок Кокколы", сообщили в администрации Петрозаводска.

В воскресенье, 21 июля, завершились соревнования "Kokkola cup".

Карельскую столицу на турнире в Финляндии представляли сразу две команды воспитанников спортивной школы №7. "Факел" (СШ-7 2004 г.р.) под руководством тренера Владимира Маньшева играл в возрастной группе среди юношей 15 лет. А футболисты СШ-7- 2005 г.р. во главе с тренером Юрием Карповым бились с ровесниками 14 лет.

Последние стали победителями в своем возрасте. Несмотря на второе место на групповом этапе, петрозаводчане прошли в главный матч турнира, в упорной борьбе обыграв по пенальти хозяев соревнований "Kokkola YJ valkoinen" (5:4 (1:1).

В финале команда разгромила финский коллектив "Närpes Kraft" (3:0).

"Факел" занял перовое место в группе, однако уступил по пенальти в игре за 1-4 место сопернику из Эстонии.

Игра за 3-4 места закончилась со счетом 0:1 в пользу команды "VetU" из Кокколы.