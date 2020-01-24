Футбольные трансляции, мастер-классы для детей и вкусная еда – в BBQ Park в центре Петрозаводска

В пабе на улице Красной вас ждет сочное мясо, футбол, развлекательная программа и подарки.

BBQ Park открылся 1 ноября в центре Петрозаводска. Изюминкой заведения является собственная коптильня, в которой на дровах готовят свиные ребра, рваную свинину, колбасы, курицу, утку и техасский брискет.

Гостей приглашают на обеды и предлагают широкий ассортимент бизнес-ланчей, которые можно комбинировать самостоятельно.





В пабе рады видеть любителей футбола, хоккея и бильярда. Уютный интерьер разбавляет фан-зона с проектором для просмотра фильмов и спортивных трансляций. Собирайте друзей, бронируйте стол – трансляции будут не только интересными, но и вкусными.





Ближайшие мероприятия в BBQ Park



Уже сегодня, 24 января, в 19.00 пройдет День "пенного". Ведущий подготовил для Вас развлекательную программу: командные игры в настольный футбол, шаффлборд (игра на размеченном столе или корте с использованием киев и шайб). Победителей ждут подарки. А после, в 22.25, болельщиков приглашают на просмотр футбольного матча "Боруссия–Кёльн".

В субботу, 25 января, вечер будет полностью посвящен футболу: чемпионаты Испании, Германии и Италии.



Для желающих размяться установлено 6 бильярдных столов с новым сукном.



Каждое воскресенье BBQ Park проводит разнообразные мастер-классы для детей. 26 января в 13.00 можно "слепить" снеговика. Стоимость комплекта для одного ребенка – 250 рублей.

А по вторникам гостям предлагают сыграть в русское лото. Именно там можно отвлечься от работы и будничной суеты. Следующая игра 28 января в 19.30.







Приходите в BBQ Park на ул. Красной, 10, 3 этаж. Забронировать столик и получить всю интересующую информацию можно по телефону 220-320, а также в соцсетях: "ВКонтакте" и Instagram.

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