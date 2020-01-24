890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Виновному в падении новогодней арки на женщину в центре Петрозаводска грозит срок 3
Сегодня 15:28
"Умоляюще просим принять нашу Корелию под защиту Британии" 4
Сегодня 12:59
Сотрудники МЧС Карелии нагрянули с проверкой в торгово-развлекательный центр "Лотос Плаза" 8
Сегодня 12:14
Самые страшные злодеи Карелии 2
Сегодня 09:56

Футбольные трансляции, мастер-классы для детей и вкусная еда – в BBQ Park в центре Петрозаводска

Новости. Экономика
16:50, 24 Января 2020
фото: © BBQ Park
Загрузка...

В пабе на улице Красной вас ждет сочное мясо, футбол, развлекательная программа и подарки.

BBQ Park открылся 1 ноября в центре Петрозаводска. Изюминкой заведения является собственная коптильня, в которой на дровах готовят свиные ребра, рваную свинину, колбасы, курицу, утку и техасский брискет.

Гостей приглашают на обеды и предлагают широкий ассортимент бизнес-ланчей, которые можно комбинировать самостоятельно.



В пабе рады видеть любителей футбола, хоккея и бильярда. Уютный интерьер разбавляет фан-зона с проектором для просмотра фильмов и спортивных трансляций. Собирайте друзей, бронируйте стол – трансляции будут не только интересными, но и вкусными.



Ближайшие мероприятия в BBQ Park

Уже сегодня, 24 января, в 19.00 пройдет День "пенного". Ведущий подготовил для Вас развлекательную программу: командные игры в настольный футбол, шаффлборд (игра на размеченном столе или корте с использованием киев и шайб). Победителей ждут подарки. А после, в 22.25, болельщиков приглашают на просмотр футбольного матча "Боруссия–Кёльн".

В субботу, 25 января, вечер будет полностью посвящен футболу: чемпионаты Испании, Германии и Италии.

Для желающих размяться установлено 6 бильярдных столов с новым сукном.

Каждое воскресенье BBQ Park проводит разнообразные мастер-классы для детей. 26 января в 13.00 можно "слепить" снеговика. Стоимость комплекта для одного ребенка – 250 рублей.

А по вторникам гостям предлагают сыграть в русское лото. Именно там можно отвлечься от работы и будничной суеты. Следующая игра 28 января в 19.30.



Приходите в BBQ Park на ул. Красной, 10, 3 этаж. Забронировать столик и получить всю интересующую информацию можно по телефону 220-320, а также в соцсетях: "ВКонтакте" и Instagram.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.01.2020, 13:42
Новогодняя конструкция рухнула на посетителей катка в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
20.01.2020, 13:07
Трое рыбаков на снегоходе утонули в Карелии
21.01.2020, 18:40
Все больше людей устраиваются на работу в Финляндию, чтобы получить вид на жительство
22.01.2020, 09:16
Женщина скончалась в "скорой" после крупного пожара в Петрозаводске
23.01.2020, 15:20
Дым до небес: Авария с пострадавшими произошла под Петрозаводском (ФОТО)
21.01.2020, 07:24
Петербургский предприниматель предложил построить в Петрозаводске метро

Аналитика

Сегодня 09:56
Обществоведение
Самые страшные злодеи Карелии 2
Кто из преступников получил пожизненный срок: портреты самых опасных преступников Карелии, шансы которых вернуться в общество суд приравнял к нулю.
Куда пропала взятка
23.01.2020 13:33
Преимущества баннерной рекламы
23.01.2020 09:04
Десять лучших книг 2019, которые вы могли пропустить 3
22.01.2020 12:10
Два детских садика на район
22.01.2020 10:45
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:30
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
"Умоляюще просим принять нашу Корелию под защиту Британии" 4
Сегодня 12:59
Как восстановить волосы зимой: подборка бюджетных средств
20.01.2020 12:02
архив чтиво

Медиа

Крещенские купания в Петрозаводске - 2020
20.01.2020 11:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»