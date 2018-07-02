Футрик стал заслуженным юристом Карелии

Начальнику управления организации избирательного процесса аппарата ЦИК Карелии Григорию Футрику присвоено звание "Заслуженный юрист республики".

Как следует из указа главы Карелии, звание присвоено за высокий профессионализм и заслуги в укреплении законности, защите прав и законных интересов граждан, формировании правового государства.

До прихода в ЦИК республики, Григорий Футрик являлся председателем территориальной избирательной комиссии Петрозаводска.