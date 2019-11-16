Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов

Юморист и шоумен Максим Галкин записал видеообращение, в котором прокомментировал публикации СМИ об отмене его выступлений.

"Дорогие друзья, никто мои концерты не запрещает. Не верьте СМИ, которые тиражируют эту "сенсацию" <…> Как ездил, так и езжу", — написал Галкин в описании к видео.

Артист обратился к журналистам, призвав не тиражировать "фейковую новость" об отмене его выступлений из-за недавнего заявления о цензуре на телевидении.

Галкин подчеркнул, что информация об отмене концертов появилась в СМИ после слов журналиста Александра Невзорова.

"Я не знаю, почему Александр Глебович это сказал, но это не соответствует действительности", — заявил юморист. Он добавил, что все запланированные на ближайший год выступления состоятся.

Ранее во время концерта в Новосибирске артист затронул вопросы цензуры. По его словам, на телевидении постоянно рассказывают о событиях на Украине вместо российской повестки. Он также посетовал, что "советские времена вернулись, в худшем смысле слова", пишет РИА Новости.

Многие телеведущие не согласились с заявлением комика. Так, Артем Шейнин отметил, что Галкин комментирует "те части телевидения, в которых он не присутствует". Владимир Соловьев, в свою очередь, заявил, что никогда не сталкивался в своей работе с цензурой, как это и прописано действующим российским законодательством. Он подчеркнул, что во времена СССР не было возможности проводить телевизионные форматы, в которых люди из разных стран и с разными точками зрения дискутируют в прямом эфире.