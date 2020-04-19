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Гаражи горят в отдаленном микрорайоне Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
17:08, 19 Апреля 2020
фото: ТОС Соломенное/vk.com/tos_solomennoe
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Пожарные тушат брошенные гаражи в Соломенном.

Несколько старых гаражей загорелось около дома №9 по улице Соломенской. Пожарные оперативно приступили к тушению, сообщили в паблике ТОС Соломенное.

"Кстати, именно на этом месте администрация просила убрать гаражи жителей, так как на этом месте якобы планировалась постройка парковки.  Спустя несколько лет парковки нет, а администрация своё слово не сдержала и оставшиеся гаражи не снесла, которые по сути являются бесхозными и никому ненужными (все, кому гаражи были нужны, их давно перенесли)", - пишут в паблике, где разместили видео с пожара.

Очевидцы происшествия предполагают, что загореться могла гора покрышек, которая лежала у гаражей.

 

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