Гаражи горят в отдаленном микрорайоне Петрозаводска (ВИДЕО)

Пожарные тушат брошенные гаражи в Соломенном.

Несколько старых гаражей загорелось около дома №9 по улице Соломенской. Пожарные оперативно приступили к тушению, сообщили в паблике ТОС Соломенное.

"Кстати, именно на этом месте администрация просила убрать гаражи жителей, так как на этом месте якобы планировалась постройка парковки. Спустя несколько лет парковки нет, а администрация своё слово не сдержала и оставшиеся гаражи не снесла, которые по сути являются бесхозными и никому ненужными (все, кому гаражи были нужны, их давно перенесли)", - пишут в паблике, где разместили видео с пожара.

Очевидцы происшествия предполагают, что загореться могла гора покрышек, которая лежала у гаражей.