Газета "Новая Кондопога" предлагает своим читателям исторический фотоквест

В конце марта редакция газеты "Новая Кондопога" организует исторический фотоквест, пресвященный юбилейным датам важнейших для Кондопожского района предприятий.

Ряд вопросов касается 90-летия одной из старейших действующих станций в России и первенца электрификации Карелии – Кондопожской ГЭС.

Организаторы конкурса подчёркивают, что главная задача – привлечь внимание жителей города к важным историческим датам родного края.

— Такой конкурс в форме исторического фотоквеста мы проводим впервые, он будет посвящен истории старейших предприятий города. Интересных фактов, касающихся их строительства и становления, много. С положением конкурса можно ознакомиться в нашей группе "Муравейник" в социальной сети "ВКонтакте". Каждые две недели мы будем публиковать вопросы, связанные с каким-либо юбилейным событием. Участвовать можно как индивидуально, так и группой: классом, семьей, с друзьями. На выполнение задания отводится пять дней. Прием фотографий осуществляется на флэш-носителе в редакции газеты или по электронной почте, указанной на сайте издания, — рассказывает ответственный секретарь газеты "Новая Кондопога" Галина Швецова.

По итогу конкурса будет выбрано три победителя, которые правильно и быстрее других выполнят все шесть заданий фотоквеста. Результаты конкурса и имена победителей будут опубликованы 11 июня 2019 года в печатной версии газеты "Новая Кондопога". "ТГК-1" подготовила для победителей конкурса ценные подарки и памятные сувениры.