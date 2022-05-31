Гражданский активист и защитник природы Дарья Каликина считает, что общественный протест в Петрозаводске не задушен властью - в него приходят новые люди, которые готовы бороться с несправедливостью.

Гражданский активист, защитник природы и исторических ценностей Петрозаводска Дарья Каликина дала большое интервью "Столице на Онего", в котором рассказала о состоянии общественного протеста в городе после поражения активистов в Каменном бору и затянувшейся борьбе против массовых вырубок на Кургане:



- С одной стороны, не удалось отстоять территорию Каменного бора и кенотаф Яши Степанова. С другой стороны – вся эта история объединила очень много разных людей. Что для меня важно – в каждой острой общественной ситуации я находила новых знакомых, которые становились для меня близкими людьми, друзьями. Где еще найти порядочных людей, как не в таких заварушках?

- Насколько верно выражение, что в Петрозаводске всех ярких общественников «задушили» и почти никого из активистов не осталось?

- Судя по тому, сколько новых неравнодушных людей объединилось вокруг защиты Кургана, это, конечно, не так. Посмотрите, как у них горят глаза! Это врачи, юристы, журналисты, проектировщики, которые помимо своей профессиональной деятельности оказались готовы где-то по 3-4 часа собираться, перемалывать кучу документов, для того чтобы свои контраргументы донести до власти.

Все это дает надежду - новая струя общественной жизни все равно есть. Чаще перегорают те, кто участвовали ранее. У них уже не хватает энергии, сил, особенно, если была неудача. Но приходят новые люди, которые готовы отстаивать какие-то правильные вещи, и это хорошо. Я надеюсь, что этот процесс не будет затухать.

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