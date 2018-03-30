Где в Карелии уменьшились объемы строительства

Строительство жилья в республике в 2017 году сократилось на 24,2% по сравнению с 2016 годом.

В некоторых муниципалитетах произошло падение в 2-3 раза. Это следует из отчета Карелиястата "Жилищное строительство в Республике Карелия за 2017 год".

Уменьшение объемов строительства произошло в Петрозаводске, Костомукше и 9 районах Карелии.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".