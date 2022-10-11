Где в Петрозаводске впервые  появится уличное освещение: список территорий

Администрация Петрозаводска подготовила предварительный список территорий, где в 2023 году впервые будет установлено уличное освещение.
Об этом сообщила сегодня в администрации города заместитель мэра Юлия Мизинкова.
В список вошли Зарецкий парк, Побережный парк, Семейная аллея, Ключевской сквер, парк Лесной сквер и ряд других участков города.
По словам Мизинковой, этот список будет пополняться. На установку уличного освещения в 2023 году планируется потратить 100 млн рублей.
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