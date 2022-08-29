Гендиректор компании «Карелия Палп»: «Когда болты за евро покупаем, обидно за страну»

Генеральный директор ООО «Карелия Палп» Юрий Айвазов рассказал, как кондопожский ЦБК работает в условиях санкций.

По словам генерального директора ООО «Карелия Палп» Юрия Айвазова, его предприятию, где сегодня выпускают не только газетную бумагу, но и упаковочную бумагу, картон, офисную бумагу после 24 февраля «приходится подпрыгивать и переобуваться в воздухе с тем, чтобы не остановиться». Компания уже весной столкнулась с массой проблем: объемы, масштабы, экспорт, внутренний рынок обвалились.

«Мы все находимся в ситуации, когда контракты были подписаны, а теперь „сдулись“. Да, наши проекты по развитию предприятий могут двигаться в плане разработки. Но где поставщики оборудования? Они оказались нам недружественными. Даже соседи уже недружественные. Тогда нам нужно найти компетенцию и создать ее у себя. Напомню, что в Карелии было предприятие, которое делало бумагоделательные машины, целлюлозно-варочные котлы — всю структуру ЦБП делало, настраивало и запускало. Здорово было бы какую-то часть подчерпнуть у тех коллег, если они не потеряли компетенцию. Нам придется этим заниматься. Китай нам поможет? Здорово. Давайте разовьем весь Китай. Пусть они продают нам наши идеи, воплощенные на своих предприятиях. А мы? Я всегда был государственником и патриотом в этой части. Когда вижу, что мы болты за евро покупаем, обидно за страну. Поэтому давайте перелистнем эту страницу и пойдем своим путем. Как пример — я пригласил „Амкадор-Онего“ для подписания соглашения. Мы вместе создадим площадку для производства строительной, дорожно-строительной, лесозаготовительной техники. Производственная и ремонтная база, сервис рядом. Думаю, что нас ждет успех. У нас другого выхода нет. Поэтому мы за сотрудничество», — подытожил гендиректор «Карелия Палп».

О том, как выживают флагманы карельской промышленности в условиях санкций, читайте здесь.