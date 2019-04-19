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Новости. Общество
20:40, 19 Апреля 2019
фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС

ГИБДД хочет усложнить сдачу экзамена на водительские права

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Соискатели водительских удостоверений могут лишиться права на ошибку во время сдачи теоретического экзамена.

Ведомство работает над "системой дифференцированной оценки", которая будет зависеть от того, насколько задача на экзамене влияет на безопасность дорожного движения. А ошибки в ответах будут оцениваться по степени возможных рисков в случае, если такое неверное решение будет принято в реальной ситуации.

К примеру, если экзаменующийся дал неверный ответ в условной ситуации, где это спровоцирует ДТП, экзамен завершится, пишет "РИА Новости". 

Как ожидается, задачи для теоретического экзамена также претерпят изменения. Так, их количество должно увеличиться, а сами они будут разделены по принадлежности к определенной категории транспортных средств.

Например, при сдаче экзамена по категории "ВЕ" ­будут проверяться теоретические знания управления составом транспортного средства.

В Госавтоинспекции отметили, что "реализация данных нововведений будет осуществляться в рамках текущего финансирования МВД России". Нововведения на экзаменах в ГИБДД могут появиться уже в следующем году.

 
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