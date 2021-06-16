ГИБДД не станет штрафовать водителей, попавших в ДТП на автомобилях без техосмотра

Водителей не будут штрафовать за отсутствие технического осмотра при ДТП - теперь его можно делать добровольно.

Об этом на круглом столе в Совете Федерации сообщил начальник отдела организации деятельности по техническому надзору Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Сергей Чипурин.

«В случае ДТП отсутствие техосмотра ничем фактически не грозит», — сказал Чипурин, чьи слова цитирует ТАСС. Накануне Госдума приняла закон, который отменяет обязательное проведение техосмотра для получения полиса ОСАГО. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».