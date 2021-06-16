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ГИБДД не станет штрафовать водителей, попавших в ДТП на автомобилях без техосмотра

Новости. Общество
16:08, 16 Июня 2021
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

Водителей не будут штрафовать за отсутствие технического осмотра при ДТП - теперь его можно делать добровольно.

Об этом на круглом столе в Совете Федерации сообщил начальник отдела организации деятельности по техническому надзору Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Сергей Чипурин.

«В случае ДТП отсутствие техосмотра ничем фактически не грозит», — сказал Чипурин, чьи слова цитирует ТАСС.

Накануне Госдума приняла закон, который отменяет обязательное проведение техосмотра для получения полиса ОСАГО.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Никита
2021-06-16 16:33:57
Ждёмс крутых аварий на дорогах , господа . Мозги то где ????
Гость
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