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ГИБДД оштрафовала пьяного велосипедиста, мешавшегося под колесами автомобилей на дороге в Карелии

Новости. Происшествия
12:34, 08 Июля 2020
фото: ГИБДД Карелии
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В Сегежском районе пьяный велосипедист получил штраф за нарушение ПДД, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сотрудниками Госавтоинспекции по Сегежскому району пресечен факт управления транспортным средством велосипедистом в состоянии опьянения.

Во вторник 7 июля в 8.50 сотрудники ГИБДД заметили на проезжей части велосипедиста, который двигался с нарушением ПДД РФ, создавая помехи для других участников дорожного движения.

В ходе проверки было установлено, что 34-летний водитель двухколесного коня находится в состоянии опьянения.

В отношении пьяного велосипедиста составлены административные материалы за нарушение ПДД. Водителю грозит административный штраф до 1,5 тыс. рублей.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно ПДД РФ велосипед относится к транспортным средствам, управление которыми в состоянии опьянения, запрещено.

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