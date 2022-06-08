ГИБДД Петрозаводска дала разъяснения о водительских удостоверениях беженцев из Украины

Беженцы из Украины, ДНР и ЛНР, прибывшие в Россию, смогут заменить водительские удостоверения без пересдачи экзаменов.

Об этом сообщили в ГИБДД Карелии.

«Правительством Российской Федерации определены категории лиц, имеющих право на обмен иностранных национальных водительских удостоверений, выданных компетентными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, на российские национальные водительские удостоверения в упрощенном порядке — без сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами», — говорится в сообщении.

В ГИБДД пояснили цели особого порядка обмена водительских удостоверений.

«Особый порядок обмена иностранных национальных водительских удостоверений позволит избежать осложнение гуманитарной ситуации, связанной с вынужденным пребыванием указанных лиц в Российской Федерации», — сказано в сообщении.