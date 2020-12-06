ГИБДД Петрозаводска ищет водителя, который сбил пешехода на тротуаре и уехал

Пострадавший пешеход госпитализирован с места ДТП – водитель-нарушитель объявлен в розыск, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В воскресенье, 6 декабря, в 2.50 в районе дома №24 по ул. Краснофлотской неустановленный водитель на неустановленном автомобиле выехал на тротуар, где совершил наезд на пешехода.

В результате ДТП пешеход – 35-летний мужчина – получил травмы и был госпитализирован.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного ДТП. Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44.