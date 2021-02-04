ГИБДД Петрозаводска попросила водителей убрать машины с улицы для уборки снега

Госавтоинспекция Петрозаводска обратилась к водителям с просьбой в ночь с пятницы на субботу освободить от автомобилей Березовую аллею.

"По четной стороне Березовой аллеи (на участке от Лососинского шоссе до улицы Древлянка) будет производиться уборка снега. Для обеспечения качественной уборки просим не оставлять на ночь на данном участке улицы транспортные средства", - говорится в сообщении ГИБДД.

Также Госавтоинспекция предупредила, что из-за работы дорожной техники движение на этом участке может быть затруднено.