10:51, 27 Ноября 2018
ГИБДД Петрозаводска возбудила дело после наглого проезда свадебного кортежа по городу
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На пересечении проспекта Ленина и улицы Анохина автомобили свадебного кортежа нарушили ПДД, перекрыв движение по перекрестку.
По данному факту в УМВД России по Петрозаводску возбуждено дело по административному правонарушению. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение, сообщили в ГИБДД.
Видео происшествия опубликовано в социальной сети "ВКонтакте" "ДТП Петрозаводска и Карелии". Согласно данным камер видеонаблюдения, кортеж пересекал перекрёсток в понедельник 26 ноября около 18.40.
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