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Новости. Общество
10:51, 27 Ноября 2018

ГИБДД Петрозаводска возбудила дело после наглого проезда свадебного кортежа по городу

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На пересечении проспекта Ленина и улицы Анохина автомобили свадебного кортежа нарушили ПДД, перекрыв движение по перекрестку.

По данному факту в УМВД России по Петрозаводску возбуждено дело по административному правонарушению. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение, сообщили в ГИБДД.

Видео происшествия опубликовано в социальной сети "ВКонтакте" "ДТП Петрозаводска и Карелии". Согласно данным камер видеонаблюдения, кортеж пересекал перекрёсток в понедельник 26 ноября около 18.40.

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Комментарии

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ppppp
2018-11-27 12:30:20
Ээээээх, жаль они мне не попались на пути, я бы укатал хотя бы одного наглеца своим железным бампером.
Неравнодушный
2018-11-27 12:21:59
Чего не сделаешь ради женщины...
andruh
2018-11-27 12:03:35
Найти и всех лишить прав.Если сейчас наши власти проглотят это,через год на свадьбах начнут стрелять ,как в Москве...
User
2018-11-27 11:13:04
"Газелью" надо было подвинуть гопоту. У "Газели" бы только бампер пострадал, который за счет этих уродов и поменяли. А у гопоты всю бочину развезло бы. Желание так делать у них больше бы не возникало.
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