ГИБДД предупреждает о сложной дорожной обстановке в Карелии из-за непогоды

На дорогах возможна гололедица и снежные заносы, предупредили в ГИБДД Карелии.

ГИБДД обращает внимание водителей, что на территории республики идет понижение температуры до минусовых отметок, усиление ветра, осадки. На дорогах возможна гололедица и снежные заносы.

Управляя автомобилем, выбирайте безопасную скорость движения, не выполняйте резких маневров, не создавайте своими действиями препятствий другим транспортным средствам, советуют в ведомстве.