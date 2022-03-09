ГИБДД придумала новые причины для лишения водителей документов на авто

Госавтоинспекция предлагает забирать у водителей свидетельство о регистрации машины, если они за семь дней не устранили ранее выявленные неисправности.

Об этом в четверг сообщил представитель ведомства Сергей Чипурин на заседании в Общественной палате РФ.

«Сейчас механизм (в проекте закона — прим. ТАСС) выглядит так: при выявлении соответствующего нарушения составляется административный материал, определяются те неисправности, которые необходимо устранить владельцу транспортного средства. На это дается семь дней, в течение которых он должен все устранить. Свидетельство о регистрации не изымается», — сказал Чипурин, чьи слова цитирует ТАСС.

По словам Чипурина, затем владелец должен устранить неисправности, приехать в любой пункт технического осмотра, где специалисты зафиксируют это и внесут информацию о ремонте в единую систему технического осмотра. После этого запрет на эксплуатацию транспортного средства автоматически снимается, никаких правовых последствий владельцу автомобиля не грозит. «Если по истечении семи дней владелец транспортного средства продолжает управлять транспортным средством, не устранив те неисправности, которые были выявлены, вот тогда уже при повторной остановке транспортного средства у него изымается свидетельство о регистрации, поскольку мы видим, что данный владелец является, мягко говоря, недобропорядочным», — пояснил представитель ГИБДД.

Чипурин также рассказал, что в России до 2014 года при выявлении технических неисправностей в автомобиле действовала процедура снятия регистрационных госномеров, однако от этой меры отказались. Ежегодно в среднем в России, по его словам, фиксируется порядка 3 млн нарушений, связанных с техническими неисправностями автомобилей, среди которых нарушения световых приборов, тормозной системы, рулевого управления, тонировки. Самые грубые нарушения заключаются в неисправности рулевого управления, тормозной системы и тягово-сцепного устройства. «Сейчас за них законодательством предусматривается задержание транспортного средства, никакого дальнейшего движения транспортного средства быть не может, транспортное средство помещается на соответствующую стоянку до того момента, пока не будет технически это устранено, поскольку это прямая угроза», — подчеркнул представитель ГИБДД.