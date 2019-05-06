ГИБДД просит жителей Карелии высказаться по поводу безопасности дорожного движения

С 6 по 12 мая во всём мире пройдёт пятая Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН, сообщил в ГИБДД Карелии.

Ежегодно Глобальная неделя привлекает внимание общественности к проблемам на дорогах.

В этом году Организация Объединенных Наций призывает правительства стран, международные учреждения, институты гражданского общества, частные компании и всех, кто пользуется дорогами, присоединиться к Неделе, проходящей под хештегом #выскажись.

Каждому жителю Карелии, как и всем жителям во всем мире, предоставляется возможность высказать свой взгляд на обеспечение дорожной безопасности и призвать к действию лиц, принимающих ответственные решения в этой сфере.

Чтобы голос был услышан и учтен, разместите свое обращение, воззвание, пожелание или требование с хештегом #выскажись в сети Интернет.

В рамках Пятой Глобальной недели сотрудники Госавтоинспекции Карелии в тесном сотрудничестве с официальными представителями организаций и ведомств, активистами общественных и профессиональных сообществ, молодежными объединениями, отрядами ЮИД проведут социальные акции и мероприятия, направленные на предупреждение ДТП на дорогах республики.