Гимнаст из Карелии завоевал «бронзу» на чемпионате мира в Японии

Спортсмен из Карелии Григорий Климентьев занял третье место на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Японии.

Об этом сообщили в министерстве образования и спорта республики.



«Григорий продемонстрировал высочайшее мастерство в упражнениях на кольцах и по итогам соревнований занял третье место», — говорится в сообщении.



Для российский гимнастов-мужчин эта медаль стала единственной наградой на чемпионате мира в Японии.

Григорий Климентьев — мастер спорта международного класса, воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва № 1, спортсмен республиканского ЦСП.