Гимнастка из Петрозаводска стала чемпионкой мира

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Анастасия Максимова в составе сборной команды России по художественной гимнастике завоевала золото на Чемпионата мира в групповом многоборье, сообщает Минспорта Карелии.
Наши гимнастки по сумме двух видов (упражнений с пятью мячами, а также упражнений с тремя обручами и двумя парами булав) стали лучшими с результатом 58,700 балла.
Второе место на Чемпионате мира, который проходит в Баку, заняли спортсменки из Японии, третье - гимнастки из Болгарии.
В составе сборной России выступают Мария Толкачева, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Евгения Леванова и Анжелика Стубайло.
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