Гимнастка из Петрозаводска стала чемпионкой мира

Анастасия Максимова в составе сборной команды России по художественной гимнастике завоевала золото на Чемпионата мира в групповом многоборье, сообщает Минспорта Карелии.

Наши гимнастки по сумме двух видов (упражнений с пятью мячами, а также упражнений с тремя обручами и двумя парами булав) стали лучшими с результатом 58,700 балла.

Второе место на Чемпионате мира, который проходит в Баку, заняли спортсменки из Японии, третье - гимнастки из Болгарии.

В составе сборной России выступают Мария Толкачева, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Евгения Леванова и Анжелика Стубайло.