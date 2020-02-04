Участники "Гипербореи" приступили к созданию скульптур (ФОТО И ВИДЕО)

Международный конкурс снежных и ледовых скульптур открылся в Петрозаводске.

30 команд приступили к работе. Лед для скульптур заготовили на Ключевском карьере, а снегометы создали искусственный снег.

Торжественная церемония закрытия фестиваля и награждение участников и победителей состоится 8 февраля в 18.30.

Ранее на открытии фестиваля легендарный герой сказочной страны Гипербореи Борей зачитал рэп, Йети вручал подарки, а Марьяне раздавала клюкву, а мыши с зеркальными головами плясали под гиперборейский гимн.

На улице Куйбышева, 26 4 февраля отрылась "Резиденция Борея". До 2 марта с 12.00 до 20.00 жители и гости Петрозаводска могут сфотографироваться на волшебном троне и купить сувениры с символикой фестиваля. Из резиденции можно отправить авторскую открытку в любую точку мира. Здесь же у всех будет возможность погадать на древних рунах и принять участие в мастер-классе по изготовлению карельского оберега.

Смотрите, как работают скульпторы – фото и видео.