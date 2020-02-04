890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Новый пешеходный мост построят в районе железнодорожного вокзала в Петрозаводске 2
Сегодня 12:57
Стало известно, кто стал жертвами страшной аварии на трассе в Карелии 3
04.02.2020 17:15
Новый аппарат для лечения мочекаменной болезни появился в Петрозаводске 5
04.02.2020 17:20
Будет хуже? Или лучше? 2
Сегодня 13:09

Участники "Гипербореи" приступили к созданию скульптур (ФОТО И ВИДЕО)

Новости. Общество
15:05, 05 Февраля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Международный конкурс снежных и ледовых скульптур открылся в Петрозаводске.

30 команд приступили к работе. Лед для скульптур заготовили на Ключевском карьере, а снегометы создали искусственный снег.

Торжественная церемония закрытия фестиваля и награждение   участников и победителей состоится 8 февраля в 18.30.

Ранее на открытии фестиваля легендарный герой сказочной страны Гипербореи Борей зачитал рэп, Йети вручал подарки, а Марьяне раздавала клюкву, а мыши с зеркальными головами плясали под гиперборейский гимн.

На улице Куйбышева, 26 4 февраля отрылась "Резиденция Борея". До 2 марта с 12.00 до 20.00 жители и гости Петрозаводска могут сфотографироваться на волшебном троне и купить сувениры с символикой фестиваля. Из резиденции можно отправить авторскую открытку в любую точку мира. Здесь же у всех будет возможность погадать на древних рунах и принять участие в мастер-классе по изготовлению карельского оберега.

Смотрите, как работают скульпторы – фото и видео.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2020, 06:40
Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО)
31.01.2020, 16:37
Ставка по ипотечным кредитам снизилась до рекордных показателей
01.02.2020, 13:19
СРОЧНО: Вернувшегося из Китая в Петрозаводск студента госпитализировали с признаками коронавируса
01.02.2020, 12:51
В Петрозаводске желающие поздравить именинника превратили его машину в открытку (ФОТО)
30.01.2020, 16:18
Посылки из Китая через AliExpress отправляют, несмотря на коронавирус
03.02.2020, 15:30
Бывший премьер России Медведев оставил неприятный "подарок" карельским рыбакам

Аналитика

Сегодня 13:09
Политкухня
Будет хуже? Или лучше? 2
Как смена российского правительства скажется на реализации ФЦП развития Карелии.
"Как же карелы без дров?" 8
04.02.2020 13:52
Когда Сегежа навсегда забудет о выбросах с ЦБК?
04.02.2020 11:40
Как федеральный центр занимается бреднями в Карелии 13
03.02.2020 15:03
Либо депутатский мандат, либо директорское кресло 9
31.01.2020 11:49
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:30
Кофе со сливками
Акела не промахнулся
Валерий Тольский в свои 80 лет ходит на охоту, гоняет на квадрацикле и не печалится о том, что его советов больше не спрашивают.  
"Диагностика – это мое"
31.01.2020 14:56
"Возникло ощущение, что это не реформа, а простой отъем денег" 17
31.01.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" на ТНТ-ОНЕГО
Новое
Сегодня 15:10
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»