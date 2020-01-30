Снегометы сделали искусственный снег для "Гипербореи-2020" в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

Международный фестиваль "Гиперборея" пройдет в столице Карелии с 4 по 8 февраля.

Петрозаводск готовится встречать «Гиперборею - 2020». XIX Международный конкурс снежных и ледовых скульптур стартует 4 февраля.

"Гиперборея" будет проводиться, несмотря на устойчивую теплую погоду, заверили организаторы.

По данным синоптиков, вторая половина января и начало февраля будут морозными, температура воздуха опустится ниже нуля, что создаст необходимые условия для создания снежных и ледовых шедевров.

"Толщина льда, заготавливаемого специально для конкурса, измерена и соответствует стандартной норме, а снег будет генерироваться искусственно, поэтому никаких поводов для беспокойства мы не видим. Скульпторы будут работать в благоприятной для творчества обстановке", - отмечают организаторы "Гипербореи – 2020".

Прием заявок уже окончен, эскизы выбраны.

Любимый конкурс "Зимние сказки Гипербореи" стартует уже с 1-го февраля.

А сегодня наш фотокорреспондент запечатлел на фото и видео момент, как снегометы делают искусственный снег для будущих шедевров "Гипербореи-2020".