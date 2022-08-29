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ГКЧП следит за голосованием в Карелии

Новости. Политика
17:55, 11 Сентября 2022

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«Гражданский комитет «За честный подсчет» (ГКЧП) стал новым действенным игроком при наблюдении за республиканскими выборами.

В течение трёх дней участники гражданского объединения фиксируют, анализируют, следят за ходом голосования. Комитет был создан по инициативе журналиста Дениса Базанкова. Он координирует взаимодействие активистов и наблюдателей, в онлайн режиме публикует видеоотчеты о ходе выборов, оперативно рассказывая о нарушениях. И работа будет продолжаться до закрытия участков и подведения результатов.

Главная цель – наблюдение за законностью деятельности избирательных комиссий и участков, тайной голосования, фиксация нарушений - достигнута. Осталась ключевая миссия – честный подсчет голосов.

Сегодня же, сразу после закрытия участков, в 20.15, "Гражданский комитет за "Честные выборы' начнёт подводить итоги в телевизионном эфире. В студии телеканала «Карелия Онлайн» выступят эксперты, политики и общественники. Они обсудят общую картину выборов на пост главы Карелии. Не пропустите – 11 сентября, 20.15, телеканал Карелия Online.

Вещание в кабельных сетях Петрозаводска, Айпи ТВ и прямая трансляция Вконтакте на странице телеканала Карелия Online.

Ссылка на анонс: https://vk.com/karel_online?w=wall-49024104_10288

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