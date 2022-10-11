Глав муниципальных округов Карелии будут избирать депутаты местных советов

Муниципальные округа, которые начали создавать в Карелии, будут возглавлять люди, избранные депутатами местных советов.

Это следует из проекта закона о внесении изменений в республиканское законодательство, которое регламентирует порядок формирования муниципальных органов власти.

«В соответствии с проектом закона глава муниципального округа в Республике Карелия избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию», — сказано в пояснительной записке к документу.

Муниципальные округа будут создаваться в Карелии на основе объединения районных центров с сельскими поселениями. Первый такой округ создан в Суоярвском районе.