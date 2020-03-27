Глава администрации Медвежьегорского района Карелии ушел в отставку

Сергей Яляев написал заявление об уходе по собственному желанию.

Как рассказал Сергей Яляев "Столице на Онего", он принял решение уйти в отставку и уже написал заявление об уходе.

"Я нахожусь в отпуске с последующим увольнением, - Сказал Яляев. – Отпуск закончится 24 апреля. Нового места работы пока не нашел, но предложений много, что-нибудь выберу".

Сергей Яляев сообщил, что на данный момент в должности главы администрации Медвежьегорского района его заменяет Максим Антипов, бывший заместитель министра спорта Карелии.

Напомним, Сергей Яляев был назначен главой администрации Медвежьегорского района 1 декабря 2017 года.

Максим Антипов – известный спортсмен, самбист, чемпион России и чемпион мира по боевому самбо, Заслуженный мастер спорта России, ранее был заместителем министра спорта Карелии.