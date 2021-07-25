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Глава администрации района Карелии рассказал о пожаре на «морошечной» тропе

Новости. Происшествия
09:20, 26 Июля 2021
фото: Дмитрий Петров / ВК

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров сообщил, что рядом с поселком Рабочеостровск лес загорелся по вине человека.

Дмитрий Петров сообщил в соцсети, что в вблизи поселка Рабочеостровск был ликвидирован лесной пожар. По оценке главы администрации, причиной возгорания стали действия людей.

«Человеческая небрежность привела к пожару. Трагедии и распространения удалось избежать только благодаря слаженным действиям пожарных, сотрудников лесхоза и добровольцев из числа местных жителей. Пожар локализован и к 7:00 утра ликвидирован. Когда же уже беспечность преступная закончится? Пожар произошёл в 500 метрах от посёлка Рабочеостровск, на одной из „морошечных“ троп. Когда уже эти „люди“ станут своей головой не только курить, но и думать?», — заявил Петров.

Ранее сообщалось, что ночью пожарные и волонтеры боролись с лесным пожаром, разгоревшимся в километре от деревни Большие Горы в Олонецком районе.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Митрофан
2021-07-26 09:47:19
Голословное обвинение , явно заказное выступление , дабы опорочить население и оправдать своё безделие .
кир
2021-07-26 09:33:42
Цивилизация глупых. Одни поджигают, а другие тушат.
Гость
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