Огонь подобрался к еще одной деревне в Карелии (ВИДЕО)

Ночью пожарные и волонтеры боролись с лесным пожаром, разгоревшимся в километре от деревни Большие Горы в Олонецком районе.

О пожаре, угрожавшем населенному пункту, сообщил на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Вчера в километре от деревни Большие Горы Олонецкого района разгорелся пожар: огонь затронул 8 гектаров леса. К месту тушения оперативно были отправлены специалисты лесничества, лесоохраны, персонал и техника арендатора – всего задействовано 43 человека и две единицы техники. Трактора сельхозпредприятий района провели опашку полей вокруг деревни. На подходе – дополнительная техника», - пишет руководитель республики.

По словам Парфенчикова, на защиту деревни выдвинулись пожарные расчёты из Видлицы и Салми. К тушению пожара также присоединились волонтеры из соседних населенных пунктов. Администрацией поселения и руководством интерната организовано все необходимое для участников тушения.

«Зная сплочённость жителей Видлицкого поселения, не сомневаюсь в их активной помощи в тушении пожара, - пишет глава Карелии. - Люди работали всю ночь. И уже к утру возгорание удалось закольцевать. Угрозы деревне нет. Сейчас «лесной спецназ» авиалесоохраны планируют обрезать пожар по действующей кромке и начать отжиг».

Ранее сообщалось, что поселок Найстенъярви возвращается к мирной жизни. Пожар локализован, эвакуация жителей снята.