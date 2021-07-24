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Огонь подобрался к еще одной деревне в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:15, 25 Июля 2021
фото: кадр из видео

Ночью пожарные и волонтеры боролись с лесным пожаром, разгоревшимся в километре от деревни Большие Горы в Олонецком районе.

О пожаре, угрожавшем населенному пункту, сообщил на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Вчера в километре от деревни Большие Горы Олонецкого района разгорелся пожар: огонь затронул 8 гектаров леса. К месту тушения оперативно были отправлены специалисты лесничества, лесоохраны, персонал и техника  арендатора – всего задействовано 43 человека и две единицы техники. Трактора сельхозпредприятий района провели опашку полей вокруг деревни. На подходе – дополнительная техника», - пишет руководитель республики.

По словам Парфенчикова, на защиту деревни выдвинулись пожарные расчёты из Видлицы и Салми. К тушению пожара также присоединились волонтеры из соседних населенных пунктов. Администрацией поселения и руководством интерната организовано все необходимое для участников тушения.

«Зная сплочённость жителей Видлицкого поселения, не сомневаюсь в их активной помощи в тушении пожара, - пишет глава Карелии. - Люди работали всю ночь. И уже к утру возгорание удалось закольцевать. Угрозы деревне нет. Сейчас «лесной спецназ» авиалесоохраны планируют обрезать пожар по действующей кромке и начать отжиг».

Ранее сообщалось, что поселок Найстенъярви возвращается к мирной жизни. Пожар локализован, эвакуация жителей снята.

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Комментарии

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Вася
2021-07-25 12:00:30
доходы от продажи полезных искапаемых нам не достаются.
Zim
2021-07-25 11:46:13
«О лесопожарной обстановке в России на 00:00 мск 24.07.2021
По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 23.07.2021 г. в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 59 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 15 106 га. Лесные пожары ликвидированы в Республика Карелия, Коми, Башкортостан, Алтай, Хакасия, ……»
Вася
2021-07-25 12:07:15
Zim, В основном зависит от везения,
Вася
2021-07-25 12:05:34
Zim, Сейчас у каждого работника есть хозяин,
Изя
2021-07-25 12:01:38
Zim, врут наши думаете , обманывают президента ???)))) :)
Zim
2021-07-25 12:42:58
Изя, А. С. Пушкин: « Всё может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!"
сашка
2021-07-25 10:39:15
Нефиг спички чиркать.
Off
2021-07-25 10:34:10
Странно на самом деле , такое впечатление , что кто то поджигает ...Пожары возникают в разных местах . Читал, к примеру , что в Шелтозеро , туристы -дикари , жгут костры , ставят бани-палатки .
кир
2021-07-25 10:27:50
Сами подожгли и сами тушили. Вот времена настали.
Вася
2021-07-25 12:11:53
кир, Одно только можно сказать- для ВСЕХ не хватит "хлебных мест",
кир
2021-07-25 12:25:36
Вася, враньё - способ существования нашей цивилизации.(я)
Изя
2021-07-25 12:03:07
может комерсы следы заметают ? ))))
Гость
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