Глава ФАС заявил, что россияне переплачивают за ЖКХ

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что жители России переплачивают за коммуналку, и назвал ЖКХ "коммунальными монстрами".

Игорь Артемьев заявил, что россияне по большинству позиций переплачивают за жилищно-коммунальные услуги более 100% их себестоимости.

"Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше ста процентов себестоимости. И все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам – это все чушь собачья. Мы давно им все переплачиваем. Они на это дело содержат различного рода рестораны, дома отдыха для себя, охотничьи заимки", – сказал глава ФАС.

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