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Новости. Экономика
15:33, 11 Марта 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

Глава ФАС заявил, что россияне переплачивают за ЖКХ

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Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что жители России переплачивают за коммуналку, и назвал ЖКХ "коммунальными монстрами".

Игорь Артемьев заявил, что россияне по большинству позиций переплачивают за жилищно-коммунальные услуги более 100% их себестоимости.

"Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше ста процентов себестоимости. И все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам – это все чушь собачья. Мы давно им все переплачиваем. Они на это дело содержат различного рода рестораны, дома отдыха для себя, охотничьи заимки", – сказал глава ФАС.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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sergo
2019-03-11 17:45:03
Когда социальная пенсия 8800 руб. А за однокомнатную хрущевку пенсионерам приходится выкладывать по 5 тысяч. Даже махровые чиновники начинают понимать, что с ценообразованием что-то не так.
zanoza
2019-03-11 17:03:06
"ФАС подготовила законопроект об основах тарифного регулирования, аналога которого еще не было в российской истории" И чего нам ждать? Все эти тарифы можно снизить если убрать всевозможных посредников, которые присосались к коммунальной кормушки. Но нам их не убирают , а навязывают в виде всевозможных региональных операторов. Зачем???
бюджет
2019-03-11 17:17:32
zanoza, Чубайс же спецом энергетику кромсал, что бы посредников больше сделать, а следом и киловатт в цене поднимется. Эффективный менеджер!
инвесторбойца
2019-03-11 16:56:14
Он там про Водоканалы говорит. Вот данные по Петрозаводску. С 2014 по 2017 годы тариф на холодную воду вырос с 29,67 до 39,15 рублей за кубометр (почти на 10 рублей), на канализацию - с 19,28 до 29,08 рублей за кубометр (тоже почти на 10 рублей). За те же годы с 2014 по 2017 годы прибыль ПКС-Водоканал выросла с 773 тысяч рублей до 197 млн.рублей. При этом за три года московские менеджеры Сафронов и компания заработали на горожанах 392 млн.рублей прибыли. А теперь посчитайте насколько выросла ваша зарплата с 2014 по 2017 годы
тетка
2019-03-11 16:55:57
Ага, америку открыли, такие умняшки, а то мы этого не знали.
бюджет
2019-03-11 16:38:59
А за бензин нет? А за электроэнергию, при наличии водных и атомных ресурсов, нет? А за фальсификацию с пальмовым маслом продуктов нет? А за транспортные расходы для поездок в Финку за харчами нет? А за капремонт нет? Щас ещё напишу.
Grek
2019-03-11 16:25:35
Сейчас и местный УФАС начнёт что-нибудь заявлять вразумительное , отмашка с верху дана .
Мизантроп
2019-03-11 16:17:09
Да неужели? А мужики то не знали! Это ж надо быть как минимум главой ФАС, чтобы через 30 лет и 3 года разглядеть, что в ЭТОЙ стране что то не так. Зоркий Сокол,...!
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